Préparation au Mondial féminin 2018: les " lionnes" se sont entraînées ce matin à Marius Ndiaye

Après la réunion de prise de contact d’hier à l’hôtel Novatel, l’équipe nationale féminine de basket s’est entraînée ce vendredi matin au stadium Marius Ndiaye. Les 19 « lionnes » ont débuté la première phase de la préparation de la Coupe du monde qui aura lieu à Tenerife, en Espagne du 22 au 30 septembre.



La séance est axée sur la condition physique et le travail individuel par poste, lit-on dans Wiwsport. L’absence d’Oumou Khairy Thiam qui sera certainement dans le groupe cet après-midi est notée pour le moment.

La première phase de la préparation prendra fin mardi et la seconde s’effectuera après la Tabaski. La troisième et dernière phase aura lieu en France où les lionnes disputeront 5 matchs de préparation à Tarbes avec une équipe de nationale, la France, les Etats Unies et le Canada.