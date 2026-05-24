Préparation de la Tabaski 2026 : Le Sénégal franchit la barre des 800 000 moutons à huit jours de la fête (officiel)

À huit jours de la fête de la Tabaski 2026, l'approvisionnement du marché sénégalais en bétail affiche des indicateurs particulièrement rassurants. Les statistiques officielles arrêtées au 20 mai 2026 font état de 813 502 moutons présentés sur l'ensemble du territoire national, contre 713 055 à la même période en 2025, soit une hausse significative de 14,09 %. Ce volume d'échanges permet d'atteindre 90,39 % de l'objectif global de 900 000 têtes fixé par les autorités nationales.





La région de Dakar, où la demande reste la plus forte, concentre à elle seule 209 770 sujets répartis à travers 42 points de vente officiels aménagés dans les départements de Rufisque, Pikine, Keur Massar, Dakar et Guédiawaye, sur un objectif régional ciblé à 300 000 têtes.







Cette forte disponibilité sur le marché s'explique selon le rapport publié par les service du gouvernement, en grande partie par une explosion des importations de bétail, en hausse de 54,41 % par rapport à l'année précédente. Le Sénégal a ainsi accueilli 400 181 sujets en provenance des pays voisins, la Mauritanie se taillant la part du lion avec 83,41 % des entrées (333 796 moutons), principalement acheminés via les postes frontaliers de Saint-Louis et de Matam, tandis que le Mali totalise 16,59 % des importations (66 385 moutons) transitant majoritairement par Kidira. À l'inverse, le pays a enregistré l'exportation ou la réexportation de 36 204 têtes, principalement destinées à la Gambie, à la Guinée-Bissau et à la République de Guinée.







Pour soutenir cette dynamique, le gouvernement a mis en œuvre un vaste dispositif interministériel incluant l'exonération totale des droits et taxes sur les moutons de Tabaski du 11 avril au 30 juin 2026, ainsi qu'une enveloppe de plus de 2,6 milliards de FCFA mobilisée par le Fonds d’Appui à la Stabulation (FONSTAB) pour financer 471 projets d'opérateurs.





Sur le plan logistique, l'ouverture provisoire du nouveau tronçon autoroutier Thiadiaye-Kaolack (78 km) du 22 mai au 1er juin et la mise en place d'un plan « Grands Départs » par la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers visent à sécuriser les axes routiers majeurs. Malgré ce bilan d'étape positif, les autorités et les éleveurs signalent plusieurs défis persistants sur le terrain, notamment la cherté de l'aliment de bétail et du transport, le vol de bétail ainsi que des lenteurs dans le déblocage des crédits.

