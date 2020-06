Préparation de la reprise des cours: un lot de 2000 masques remis au ministère de l’Education nationale

Le ministre de l’Education nationale a reçu, ce lundi 8 juin, du comité national pour l’éducation des filles, un lot de 2000 masques dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, afin de mieux préparer la reprise des cours non encore précisée.



Mme Awa Sène Diop Dieng, présidente nationale du Comité qui a conduit la délégation a indiqué que le ministère de l’éducation nationale demeure un partenaire stratégique avec qui elles travaillent depuis 1995. « Nous estimons que chaque individu doit apporter sa contribution pour aider le ministère de l’Education nationale à avoir un dispositif conformes aux mesures barrières édictées» a-t-elle déclaré.



Au cours de la cérémonie de remise symbolique du matériel de protection, la présidente du CNEPSCOFI a par ailleurs rappelé le bilan reluisant réalisé pour la promotion de l’éducation nationale.



A à en croire Mme Dieng, la tendance est désormais renversée. « Les filles sont plus représentatives que les garçons dans l’espace scolaire. Aujourd’hui, on ne parle plus de scolarisation des filles mais plutôt de la qualité et de leur maintien.



Au nom du ministre de l’éducation nationale, la conseillère genre a vivement salué le geste des donateurs. Pour Mari SIBY, le masque est devenu un intrant obligatoire pour vivre avec le virus.



Elle a magnifié la franche collaboration entre le CNEPSCOFI et le ministère de l’Education nationale. « Ces femmes enseignantes ont toujours été très engagées et très présentes sur le terrain pour la promotion de l’éducation des filles ».