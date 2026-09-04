LONASE : l’Intersyndicale alerte sur des irrégularités au Centre médical de la structure

L’Intersyndicale SATRAL/SNECCS-CNTS de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a réagi à la note d’information de la Direction générale faisant état d’irrégularités au Centre médical du travail. Dans son communiqué publié ce vendredi 04 septembre 2026, elle affirme avoir été interpellée depuis plusieurs semaines par des travailleurs sur la qualité des prestations et la compétence de certains responsables du centre. Selon les vérifications évoquées par l’Intersyndicale, « le directeur du centre, recruté en qualité de médecin, ne serait pas inscrit au tableau de l’Ordre des médecins ».



Elle met également en cause le chef du service des soins curatifs, recruté comme infirmier d’État, qui n’aurait pas « terminé ses études » et qui aurait, selon elle, « prescrit des ordonnances faisant recourt à google ».



La situation aurait pris une tournure plus grave le 02 septembre 2026. D’après l’Intersyndicale, « l’épouse d’un agent a été évacuée d’urgence vers la clinique de l’Amitié à la suite de complications liées à une prise en charge jugée inadaptée ». Face à cette situation, les responsables syndicaux indiquent avoir immédiatement saisi le directeur général de la Lonase afin de l’alerter sur la gravité des faits et de l’inviter à prendre les mesures nécessaires.



L’Intersyndicale dit aujourd’hui saluer les mesures conservatoires prises par la Direction générale. Celles-ci consistent notamment à « suspendre immédiatement les prestations des deux agents concernés et à orienter le personnel vers les structures médicales partenaires de la Lonase pour leurs besoins de consultation jusqu’à nouvel ordre ». Les délégués syndicaux encouragent ainsi le directeur général à poursuivre les mesures engagées afin de remettre de l’ordre au Centre médical du travail et d’assurer une meilleure prise en charge de la santé des agents et de leurs ayants droit.



L’ancien directeur général de la LONASE, Toussaint Manga, a livré une tout autre version dans une publication sur les réseaux sociaux. Il dément notamment que M. A. Diop ait été recruté comme médecin, précisant qu’il serait cadre administratif titulaire d’un Master en management des programmes et services de santé. Concernant le pharmacien Dr Dia, il affirme que « son contrat a été résilié et que l’Ordre des pharmaciens ainsi que la justice ont été saisis pour des faits présumés de conflit d’intérêts ».



Toussaint Manga accuse par ailleurs Abdourahmane Doura Baldé de « mensonge et manipulation » et conteste plusieurs de ses reproches sur la gestion du centre médical.