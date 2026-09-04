Dakar : Diomaye reçoit une délégation des Émirats arabes unis conduite par le ministre du Commerce

Le président sénégalais, Diomaye Faye, a reçu ce vendredi 03 septembre une délégation des Émirats arabes unis, conduite par Dr Thani Al Zeyoudi, ministre du Commerce extérieur.
Selon un communiqué de la Présidence, les échanges ont porté sur «le renforcement des relations de coopération entre les deux pays». Plusieurs projets porteurs sont aussi envisagés dans des secteurs stratégiques, notamment l'énergie, les mines et les infrastructures portuaires.
«Cette rencontre confirme la qualité des relations entre le Sénégal et les Émirats arabes unis et la volonté commune des deux pays d'élargir leur partenariat économique», a conclu la note.
Selon un communiqué de la Présidence, les échanges ont porté sur «le renforcement des relations de coopération entre les deux pays». Plusieurs projets porteurs sont aussi envisagés dans des secteurs stratégiques, notamment l'énergie, les mines et les infrastructures portuaires.
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