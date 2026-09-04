Soirée privée au Pullman : cinq personnes déférées au parquet de Dakar, dont l’actrice "Nogaye"

L’affaire liée à une soirée privée organisée à l’hôtel Pullman de Dakar a connu un nouveau développement. Cinq personnes, dont l’actrice Ndeye Thiam, connue sous le nom de «Nogaye» dans la série «Bété Bété», ont été déférées ce vendredi matin au parquet de Dakar, selon les révélations de Seneweb.



L’actrice et deux de ses amies sont poursuivies pour des faits présumés de vol, de détention et d’usage de drogue. Deux hommes, parmi lesquels un ressortissant mauritanien, ont également été déférés pour détention et usage de stupéfiants. Les cinq personnes ont été placées à «la cave» dans l’attente de leur présentation devant le procureur pour leur éventuelle inculpation.



Les faits ont eu lieu le week-end dernier. Nogaye et ses deux amies auraient été invitées à une soirée privée à l’hôtel Pullman par un ressortissant mauritanien, identifié comme Sidy, et l’un de ses proches. Après avoir passé trois jours sur place, les trois jeunes femmes auraient quitté l’hôtel.



Peu après leur départ, Sidy a constaté que sa montre Rolex avait disparu. Il a estimé la valeur de la montre à environ 10 millions de francs CFA avant de déposer une plainte contre les trois femmes.



Saisie de l’affaire, la brigade de Thiong, situé à Dakar a mené des investigations qui ont ensuite permis de découvrir des éléments liés à la consommation et à la détention de drogue. L’enquête a ainsi conduit au déferrement des cinq suspects devant le parquet de Dakar.