Présence "d'hommes blancs" dans les corps d'élite sénégalais qui ont embarqué Sonko jeudi: la grande et inquiétante incertitude

Jeudi, 13 heures 37 minutes. A l'entrée du tunnel de Soumbédioune situé à à quelques encablures du Palais de justice de Dakar. A l'entrée du tunnel de Soumbédioune, le véhicule de l'opposant Ousmane Sonko est encerclé par les Forces de défense et de sécurité. Les éléments de sa garde rapprochée sont maîtrisés et écartés, sans résistance, par les agents des corps d'élite de la police et de la gendarmerie (BIP et GIGN) dépêchés sur place pour embarquer Sonko de force dans un fourgon blindé. Il y a néanmoins certains proches du leader qui ne quittent pas la scène où règne une atmosphère très tendue. On remarque notamment, une personne âgée habillée tout en blanc, chapelet en main, qui discute avec les responsables du "commando". Il a été avec Sonko depuis son départ de son domicile.



Les esprits s'échauffent de temps à autre et un des agents braque son fusil d'assaut vers quelques militants qui s'agitent de l'autre côté de la voie. La scène est filmée par Ousseynou Ly, un des membres de la cellule de Communication du parti Pastef. Et ce qui retient l'attention des internautes, c'est justement la couleur de peau dudit agent au fusil d'assaut. Sa combinaison et sa cagoule ne couvrent pas totalement son visage. Il est de teint très clair. Des internautes capturent cette partie de la vidéo et la partage sur les Réseaux sociaux. En l'espace de quelques minutes, ça devient viral sur la toile.