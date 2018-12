Présidentielle 2019-Bamba Fall : «Macky se retrouvera par terre»

«Demain fera jour. Et de la prison, Khalifa Sall ira directement au Palais de la République» : C’est la conviction de Bamba Fall, l’un des principaux lieu tenants de l'ancien maire de Dakar qui assistait ce week-end à une réunion de remobilisation des partisans de Khalifa Sall à Mérina Ndakhar.



Selon lui, rien ne peut s’opposer à ce que son vœu se réalise d’autant plus que le pouvoir en place a tout fait pour leur mettre des bâtons dans les roues sans résultats. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il a indiqué que le Président Macky Sall devrait plutôt faire comme l’un de ses prédécesseurs en laissant les compétiteurs tranquilles afin que les Sénégalais puissent se choisir leur dirigeant le 24 février prochain.



«Le Président Abdou Diouf avait déclaré que la mosquée était ouverte et libre à chacun de jouer le rôle de muezzin et même celui qui va lui tenir ses babouches. Mais qu’il se le tienne pour dit, Khalifa Sall sera bel et bien candidat, le combat électoral aura bel et bien lieu et il se retrouvera par terre», a déclaré l’’édile de la Médina.



Cette rencontre qui a enregistré la participation de plusieurs militants a revigoré ces dernier qui n’ont pas manqué de dénoncer les difficiles conditions de vie des Sénégalais. Et ils s’engagent à remettre le Sénégal sur les rampes du développement lorsque leur leader sera élu président de la République du Sénégal le 24 février prochain.