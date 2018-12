Présidentielle 2019: "L'Apr est notre ennemi", affirme un responsable du parti de Robert Sagna

Les responsables du parti du Rassemblement pour socialisme et la démocratie (Rsd), parti de Robert Sagna et ceux de l'Alliance pour la République (Apr, au pouvoir) ne parlent plus le même langage, à quelques mois de la présidentielle sénégalaise. Les premiers accusent les "apéristes" de les combattre sur le terrain en vue de se repositionner pour les locales.