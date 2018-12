Présidentielle 2019 : L’Eglise appelle à un scrutin démocratique et apaisé

La communauté chrétienne célèbre ce 25 décembre la Nativité. Cette fête qui est commémorée cette année à deux mois des élections de la Présidentielle a été l’occasion pour le chef de l’église catholique sénégalaise pour appeler à des élections démocratiques, apaisées…



«Chers amis, nous nous approchons du 24 février 2019, qui verra notre cher pays, le Sénégal, vivre à nouveau une élection présidentielle. Il doit être aussi normal pour nous tous de nous comporter en vrais citoyens responsables et exemplaires dans nos prises de paroles comme dans nos faits et gestes», a déclaré Mgr Ndiaye, lors de son traditionnel message de vœux.



Et de poursuivre : «Donnons-nous donc, ensemble, les moyens de vivre une élection juste, transparente et démocratique. Une élection sans contestations, pour garantir la paix sociale au bénéfice de tous».



L'archevêque de Dakar souligne que les jeunes générations doivent s'appuyer sur «Iles valeurs citoyennes incarnées par leurs ainés». Avant de conclure : «Donnons-nous donc ensemble, les moyens de vivre une élection juste, transparente et démocratique».