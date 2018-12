Présidentielle 2019 : Thierno Bocoum écarte toute idée d’une alliance avec Macky Sall

Pour remporter la prochaine élection présidentielle, le candidat Macky Sall ne pourra pas compter sur le soutien de Thierno Bocoum. Le président de l’Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir) qui a renoncé à la course pour 2019 a, lors d’une sortie sur 7 tv, annoncé qu’il ne va pas s’allier avec le Président sortant lors de ces joutes électorales.



«J’exclus toute alliance avec Macky Sall », a déclaré le leader dudit mouvement. Il explique sa position par son désir de voir une rupture s’opérer dans la façon de gouverner le Sénégal. Ce qui ne peut pas se faire, à l’en croire, avec ce dernier à la tête du Sénégal. L’ancien membre du parti Rewmi d’Idrissa Seck, qui s’est toujours montré virulent dans ses attaques contre le régime en place, affirme qu’il est toujours sur la lancée de faire en sorte qu’il ne puisse pas être remis en place au soir du 24 février prochain.



«Il faut suivre les personnes par rapport à ce qu’elles disent et à leur parcours. Je suis sur l’échiquier politique depuis longtemps, j’ai toujours fait ce que je fais, il n’y a jamais eu d’exception et il n’y en aura pas», martèle-t-il.



Cependant, même si son désir est de voir une personnalité issue de l’opposition ou de la société civile succéder au Président Sall, M. Bocoum se dit conscient que son but ne peut être atteint que de l’unité. Ce à quoi il lance un appel envers ses compères.



Avant d’expliquer les motifs de son renoncement à participer comme candidat au scrutin du 24 février prochain : «Nous avons besoin de donner un signal fort aux populations. Nous avons besoin de renoncer à nos propres ambitions pour permettre de mettre en avant les conditions d’une alternance en 2019», assure-t-il.