Présidentielle 2019 : Thierno Bocoum out !

L’Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir) ne sera pas de la course pour la présidentielle de 2019. C’est ce qu’a déclaré son leader l’ex «rewmiste» Thierno Bocoum. Ce dernier, qui affirme avoir rempli toutes les conditions pour briguer la magistrature suprême, notamment le nombre de signatures requis pour le parrainage, dit avoir abandonné la partie afin de favoriser une alternance le 24 février prochain.



«Notre cher pays, le Sénégal, est en train d’écrire une des pages les plus importantes de son histoire. Nous traversons des périodes difficiles, et des décisions fortes doivent être prises. Depuis notre entrée en politique, nous avons travaillé sans relâche à servir le mieux que possible les intérêts du peuple sénégalais et particulièrement ceux de sa jeunesse», a-t-il déclaré dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



«… Malgré ce niveau d’extrême impopularité du régime, force est de constater que les conditions d’une alternance ne sont pas totalement réunies à ce jour. De cette analyse, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle l’opposition doit prendre des initiatives fortes en vue de réaliser les conditions d’une alternance en 2019. Et que cela doit passer par une mutualisation des forces vives de l’opposition», a-t-il indiqué.



Et de poursuivre : «Pour notre part, nous avons considéré que nous devons constituer l’un des premiers maillons de cette mutualisation devant permettre de lancer un signal fort à nos compatriotes qui se désolent de la multiplication des candidatures, alors que des offres programmatiques sont quasi identiques. C’est ainsi que suite à d’amples concertations qui ont suivi cette rencontre, nous avons décidé de renoncer à notre candidature pour l’élection présidentielle de 2019.»



Concernant la suite des événements, il fai t savoir que : «Notre option est de travailler à rendre effectives les conditions d’une alternance avec la mise sur pied de solides pôles de candidatures.»



Revenant sur le bilan du Président Sall à la tête du Sénégal, M. Bocoum le qualifie de catastrophique.