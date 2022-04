Présidentielle 2022 : Macron conteste un «pacte secret» avec Sarkozy sur le choix du premier ministre

Nicolas Sarkozy aura-t-il son mot à dire dans le choix du premier ministre, si Emmanuel Macron est réélu ? «Non», a tranché le chef de l'État sur France Info vendredi 15 avril.



Il n'y a pas de «pacte secret» avec le fondateur des Républicains, a indiqué Emmanuel Macron : «Ce n'est pas dans mon tempérament.» Et de se «féliciter» de ce soutien, ainsi que celui de François Hollande qui, hier, a appelé à voter pour le président-candidat.



«C'est une chance», a déclaré Emmanuel Macron, et une «force». «Je suis lucide sur le fait que, parmi les figures de droite ou de gauche qui ont pu me soutenir ces derniers jours, il y a des femmes et des hommes qui ne soutenaient pas forcément mon projet au premier tour, a-t-il ensuite précisé. J'aurai demain, si les Français me font confiance, à présider en tenant compte de ces apports.»



Serait-il alors possible de nommer un premier ministre issu des rangs de la gauche ? «Je n'exclus jamais rien, a balayé Emmanuel Macron. Dans l'histoire de la Ve République, il n'y a jamais eu un président qui a été autant chercher des talents en dehors de sa propre majorité.»