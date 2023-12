Présidentielle 2024: Babacar Fall de Gradec se projette sur 15 candidats

En attendant la publication officielle de la liste des candidats à la présidentielle de 2024 par le Conseil Constitutionnel, Bababar Fall du Groupe de Recherches et d'Appui à la Démocratie participative et la bonne Gouvernance (Gradec) fait des projections sur le nombre de candidats qui vont réussir. À l'en croire, ils peuvent avoisiner la quinzaine.



"Je pense qu'on peut vraiment atteindre 15 candidats ou plus. Et ça peut donner de la crédibilité et légitimité à cette élection", a déclaré l'expert électoral sur le plateau de Midikeng.



Et pour ce faire, M. Fall explique que parmi les candidats, il y a ceux qui avaient participé en 2019 et d'autres ont accompagnés des candidats. Ce qui prouve qu'ils ont de l'expérience. "Ils ont vraiment appris de leur échec en 2019. Déjà y a en qui ont le parrainage des élus. Comme Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Pds et l'Apr... Et parmi ceux qui ont choisi le parrainage citoyen, certains avaient participé à la présidentielle comme Mimi Touré, Aly Ngouille Ndiaye, Bougane, Malick Gackou, Amsatou Sow Sidibé et je pense qu'ils ont tiré des leçons du passé".



Le Conseil constitutionnel va procéder jeudi 28 décembre au tirage au sort de l'ordre des traitements des parrainages. Ainsi, les dossiers incomplets pour absence de l'une des pièces exigées à l'article L.121 du code électoral et les dossiers n'ayant pas obtenu le minimum de parrains requis ne sont pas pris en compte dans les opérations de contrôle des parrainages.