Présidentielle 2024 : Cheikh Bamba Dièye dépose sa caution

Cheikh Bamba Dièye, secrétaire général du Front pour le Socialisme et la Démocratie Benno Jubbel FSD/BJ, a déposé sa caution, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Ce, par le biais de son mandataire national, Moussa Gaye.



Ainsi, l’ancien maire de Saint-Louis, suit le pas d’autres candidats déclarés à la présidentielle de 2024 comme Karim Wade et Thierno Alassane Sall…