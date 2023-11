Présidentielle 2024 : Migui Marame Ndiaye insiste sur la nécessité de protéger les journalistes sur le terrain

Le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs), Migui Marame Ndiaye a lancé, ce mardi, un appel aux acteurs politiques et aux forces de sécurité, d’assurer la sécurité des journalistes sur le terrain durant la période électorale.



« Au Sénégal, il est rare d’assister à un événement surtout politique sans qu’un professionnel des médias ne soit victime d’une violence de la part des acteurs politiques ou des forces de défense et de sécurité. C’est le lieu pour nous de lancer un appel à l’endroit de tous ces acteurs qu’ils assurent la sécurité des journalistes pendant la période électorale », a-t-il dit.



Selon lui, la couverture médiatique des élections est cruciale pour garantir le pluralisme politique et assurer que l’électorat puisse exercer ses droits politiques. C’est donc dans un tel contexte que Reporters sans frontière (Rsf) se mobilise pour développer un programme visant à préparer, équiper et former les reporters et professionnels des médias à couvrir les périodes électorales de manière indépendante, fiable et sécurisé.



« C’est une élection très importante pour tous les Sénégalais et nous sommes attendus en tant que acteurs des médias parce que tout simplement on ne peut pas parler de démocratie sans pour autant parler de la presse », a-t-il ajouté.



En cette période tendue, M. Ndiaye insiste à ce que le journaliste soit responsable dans le traitement de l’information. Notant que c’est une période très propice pour faire dans la désinformation, dans la manipulation mais également dans la propagande alors que les Sénégalais doivent élire celui qui va conduire la destinée du pays dans les 5 années à venir.



« Il y a un aspect qui nous différencie de ceux qui utilisent les réseaux sociaux, qui est la vérification des faits et il est nécessaire de prendre le temps de vérifier nos informations avant de les diffuser et de les donner aux populations », a-t-il soutenu.