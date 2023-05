Présidentielle 2024: «Tout le monde sera candidat sauf Macky Sall» (Aïda Mbodj)

« Celui qui veut participer à l'élection présidentielle participera. Le seul qui ne participera pas, c'est Macky Sall », martèle Aïda Mbodj. Cette dernière a pris part à la manifestation pacifique organisée par le mouvement des Forces vives du Sénégal (F24), qui s'est réunie ce vendredi 12 mai à la Place de la Nation.



« Aujourd'hui, le F24 alerte sur la lutte contre le troisième mandat de Macky Sall. Ce dernier met en place des stratégies. La première est la confiscation des libertés. On a l'impression que la prison de Reubeuss est devenue l'agora de tous les démocrates. Il n'épargne ni les journalistes, ni les hommes politiques, ni les activistes », fustige-t-elle.



Selon Mme Mbodj, il est temps que le président de la République « libère le peuple qu'il a affamé en augmentant les prix des denrées de première nécessité. Il a gâché l'éducation des enfants et le secteur de la santé. Il persécute les gens en leur arrachant leur liberté et leur droit, en choisissant qui va aller à l'élection ou pas. Ce qui est sûr, c'est que nous, nous allons participer, c'est lui qui ne participera pas. »



Terminant son discours, Aïda Mbodj exhorte toute la population à former un bloc afin de résister et de rester debout.