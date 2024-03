Présidentielle 2024 au Sénégal : Idrissa Seck en perte de vitesse politique dans son fief

Le divorce entre Idrissa Seck et la population de Thiès est consommé. Les Thiessois ont, comme qui dirait, tourné le dos à leur fils. Idy est en perte de vitesse permanente dans la capitale du Rail qu'il considérait comme son titre foncier. Il n'avait jamais perdu une élection à Thiès. Aucun politicien n'avait pu le défier dans son fief. Jusqu'à l'élection présidentielle de 2019, le président du parti Rewmi gardait son titre de « roi » à Thiès. Il y était vainqueur devant le Président Macky Sall et les autres candidats.



Mais son ralliement au pouvoir à la suite de cette présidentielle a, semble-t-il, été une grosse erreur, qu'il est en train de payer cash…analyse le journal L'Observateur. Aux élections locales et législatives de 2022, Idrissa Seck est allé en coalition avec la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby).



Malgré l'union de leurs forces, Idy a perdu les 4 communes de Thiès où il était permis par le Président Macky Sall de choisir des candidats issus de son parti Rewmi. Cette défaite s'est répétée aux Législatives, annonçant le divorce entre Idy et la population de Thiès. Cette rupture vient encore se confirmer lors de cette élection présidentielle du 24 mars 2024 qui l'a classé troisième derrière Bassirou Diomaye Faye et Amadou Bâ. Sur les 186471 votants dans le département de Thiès, le candidat Idrissa Si Seck n'a obtenu que 11 278 voix contre 98 227 voix pour Bassirou Diomaye Faye et 47 101 voix pour Amadou Bâ.



L'ancien maire de Thiès a perdu cette élection jusque dans son bureau de vote. Contrairement à l'élection présidentielle de 2019 où Idy a gagné le scrutin à Thiès avec 120 054 voix contre 100 422 voix pour Macky Sall, soit 47% des électeurs de Thiès.