Affaire Transair : le mouvement J’aime le Sénégal demande l’ouverture d’une « enquête sérieuse »

Moulaye Camara et Cie ont demandé l’ouverture d’une " enquête sérieuse ", sur les circonstances de l’incident impliquant un avion de Transair loué par Air Sénégal. En réunion ce dimanche, le mouvement J’aime le Sénégal interpelle « directement » le nouveau Directeur Général de l’Aibd Cheikh Bamba DIEYE « pour que les responsabilités soient situées autour de cet incident ». A en croire, le Vice-président du Mouvement, M. Aliou Fablo qui a présidé la rencontre, les propos rapportés par la journaliste Zeynab Sangaré laissent entrevoir une négligence volontaire du Directeur de l’Anacim : « Le service en charge de l’assistance des avions avait alerté l’Agence Nationale de l’Aviation Civile que l’avion en question ne devrait pas être autorisé à voler. De plus, un pilote ayant voyagé à bord du même Boeing aurait également adressé un avertissement aux autorités compétentes ». Mais, ce qui est inquiétant et intriguant c’est que d’après la journaliste « …le Directeur de l’Anacim, également employeur du patron de Transair aurait choisi de négliger ces avertissement».