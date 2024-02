Présidentielle : Aar Sunu Election dit non au dialogue et compte saisir le Conseil constitutionnel dès ce vendredi

La plateforme Aar Sunu Election est montée au créneau, ce vendredi pour dénoncer le refus de Macky Sall de respecter la décision du Conseil constitutionnel et annonce une saisine. "Nous avons analysé l’interview accordée par le président de la République à une partie de la presse nationale le 22 février 2024. Nous constatons, avec regret son refus d’appliquer la décision n°1 C 2024 du Conseil constitutionnel exigeant la tenue de l’élection présidentielle avant le 2 avril."



Face à ce "refus", " la plateforme, tirant toutes les conséquences des propos du président de la République, lors de l'interview, la plateforme Aar Sunu élection invite le Conseil constitutionnel a assumer pleinement ses responsabilités en déterminant la date de l'élection présidentielle". À cet effet, Aar Sunu, Election "invite tous les citoyens à garder la dynamique de mobilisation populaire pour exiger le respect strict des dispositions de la charte fondamentale de notre pays".



La plateforme a mis en place un plan d'action et invite tous les Sénégalais à participer à sa réussite.



Ce plan d'action est le suivant : Samedi 15 heures, une tribune citoyenne dénommée pot de départ aura lieu à l'esplanade de la mairie de Grand Yoff. Le samedi 24 février à 11 heures rassemblement pacifique à la place Mamadou Dia de Thiés. Samedi 24 à 15 heures marche silencieuse à l'ancienne mairie de Kaffrine. Dimanche 25 février 2024, de 11 heures à 13 heures tous les citoyens sont invités à participer à un vote symbolique au siège de la plateforme des acteurs non-étatiques terrain Sacré Cœur, VDN. Nous invitons tous les citoyens à se rendre dans leurs bureaux de vote habituel ou le plus poche et à partager des selfies sur les réseaux sociaux. Le mardi 27 février 2024, journée en ville morte à travers une grève générale dans tout le pays et le dépôt d'une lettre de saisine au Conseil constitutionnel.



À noter que la plateforme est composée de près de 200 organisations citoyennes, de toutes les catégories socio-professionnelles, de religions et de personnalités indépendantes.