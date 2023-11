Présidentielle à Madagascar: Andry Rajoelina tient son dernier meeting dans un stade plein à craquer

Ses partisans, tous vêtus d'orange, l’attendaient depuis quatre heures et demie en musique. Andry Rajoelina s’est alors adressé à eux, confiant dans sa victoire. « J'ai sillonné l'ile et j'ai vu le cœur de Madagascar. Il n'aime qu'un seul candidat », a lancé Andry Rajoelina.



Le candidat orange moque ensuite les candidats du collectif opposés au scrutin de jeudi et qui avaient fait un meeting précédemment dans ce même coliseum. « Aujourd'hui, c'est prouvé que l'opposition n'a pas pu remplir cet endroit, alors qu'ils étaient 11 ».



« Le peuple malgache n'acceptera plus le trouble », a-t-il ajouté, faisant allusion aux manifestations répétées dans la capitale. Andry Rajoelina a alors vanté ses réalisations dans les infrastructures et promet d’agir davantage désormais dans le social. « J'ai entendu que vous dépensiez 30 000 ariary pour acheter du pétrole ou des bougies. La semaine prochaine à Tana, je vais distribuer des kits solaires pour éclairer tous les foyers sans électricité », a-t-il assuré. Un équipement qu’il paiera sur ses propres économies, pour, dit-il, permettre aux habitants de la capitale de faire la fête.



« Pas de raison que les élections ne se tiennent pas »

Tous vêtus en orange, les partisans du président sortant sont en tout cas sûrs d'une chose, sa directrice de campagne en tête : l’élection présidentielle sera maintenue. « Pour nous, il n'y a pas de raison pour que les élections ne se tiennent pas jeudi prochain. Ils n'ont pas été capables (les candidats d'opposition, Ndlr) d'apporter des éléments tangibles sur ces soi-disant irrégularité », affirme-t-elle.



Même point de vue du maire d’Antananarivo Naina Andriantsitohaina, venu soutenir « son » candidat. « Il n'y a pas d'autre moyen de trancher que de passer par les urnes » assure-t-il.