Présidentielle américaine : plus de 500 délégués démocrates soutiennent Kamala Harris

« A la suite de l’annonce du président Biden, nos membres se sont immédiatement rassemblés pour s’unir derrière la vice-présidente, Kamala Harris. Ceux-ci ont l’habitude de remporter des élections difficiles à tous les niveaux (…). Et il ne saurait y avoir de dirigeant plus qualifié sur les questions qui comptent pour les Américains », a déclaré Ken Martin, président de l’Association des comités démocrates des Etats (ASDC), dans un communiqué, dimanche soir, au nom des présidents des partis démocrates dans les cinquante Etats américains (cinquante-sept représentants en incluant le reste du monde).



De nombreuses figures démocrates ont rapidement soutenu la candidature de Kamala Harris dimanche soir, bien que certains membres influents du parti, dont l’ancien président Barak Obama, n’aient pas apporté leur soutien dans l’immédiat à la vice-présidente. C’est en particulier le cas de la présidente de la chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui a seulement salué le retrait de Joe Biden.



Le New York Times, rapportait vendredi qu’elle aurait déclaré à des membres de la délégation de Californie qui ira à la convention démocrate de Chicago que si Joe Biden mettait fin à sa campagne, elle serait favorable à un processus « compétitif » de primaires ouvertes plutôt qu’à une désignation automatique de la vice-présidente, Kamala Harris, comme nouvelle candidate démocrate.