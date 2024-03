Présidentielle au Sénégal : Laurent Bornadi s'engage pour la coalition Diomaye Président

M'engager pour la coalition Diomaye Président est la meilleure façon que j'ai trouvée de remercier le pays qui m'a adopté. Forgeons ensemble un avenir radieux pour le Sénégal 🇸🇳🇸🇳🇸🇳

La coalition Diomaye président continue de recevoir de nouveau alliés. Laurent Bonardi, Expert en éducation et politiques éducatives, Docteur en Sciences humaines, AMU & Harvard University a, dans un post, sur X annoncé son engagement à ladite coalition.« M'engager pour la coalition Diomaye Président est la meilleure façon que j'ai trouvé de remercier le pays qui m'a adopté. Forgeons ensemble un avenir radieux pour le Sénégal », lit-on sur la publication.Il a également indiqué qu'« un candidat peut être physiquement absent mais cela n'empêche pas sa présence d'esprit et ses idées de résonner avec le peuple. C'est dans les motivations partagées et la vision commune que se trouvent les véritables fondements de la mobilisation ».