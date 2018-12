Présidentielle au Sénégal: le Conseil constitutionnel examine les parrainages

Le Conseil constitutionnel du Sénégal continue l’examen des dossiers des candidats à l'élection présidentielle. Parmi les pièces à vérifier, des millions de parrainages d’électeurs, récoltés par chaque candidat. Entre 53 000 et 66 000 sont nécessaires afin de pouvoir concourir le 24 février. La vérification des dossiers n’est pas terminée et plusieurs candidats disent avoir déjà validé leur candidature : les sages ont publié un communiqué ce samedi pour les avertir.



Le nombre de parrainages d’électeurs récoltés et validés « ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures », souligne le Conseil constitutionnel. Les états-majors de plusieurs candidats à la présidentielle ont déjà affirmé que leur leader allait pouvoir concourir. Il faut dire qu’ils ont été informés par le Conseil ce week-end du nombre de parrainages acceptés.



L’entourage de Karim Wade, Madické Niang, Khalifa Sall ou encore Ousmane Sonko assurent en avoir validé suffisamment. Le président sortant Macky Sall est assuré de vaincre cet obstacle : sa coalition a récolté les signatures de plus de 2 millions d’électeurs.



Les parrainages défectueux bientôt dévoilés



Mais d’autres sont dans une mauvaise posture et déjà réputés exclus du scrutin, comme Boubacar Camara et ses 40 000 parrainages rejetés sur 60 000 en raison de doublons sur sa liste avec celle d’un autre candidat.



Enfin, des anomalies dans la saisie des données peuvent aussi invalider un parrainage. Le Conseil constitutionnel a prévu de dévoiler officiellement les parrainages défectueux pour chaque coalition ce mercredi. Les corrections devront intervenir dans les 48 heures. Une opération qui a donc déjà commencé, assure un membre de l’opposition.