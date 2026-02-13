Washington met en garde Téhéran contre le déploiement d’une "très grande force" en cas d’échec des négociations

Le président américain Donald Trump a averti vendredi que les États-Unis étaient prêts à mobiliser une « très grande force » si les discussions en cours avec l’Iran n’aboutissaient pas.



Interrogé par des journalistes sur sa décision d’envoyer un second porte-avions au Moyen-Orient, Donald Trump a répondu : « Eh bien, si nous ne parvenons pas à un accord, nous en aurons besoin. »

« Il partira très bientôt. Nous en avons déjà un sur place qui vient d’arriver… Nous l’avons prêt. Une force importante, une très grande force », a-t-il ajouté.



Ces déclarations interviennent alors que des médias américains rapportent que Washington prévoit d’envoyer l’USS Gerald R. Ford afin de soutenir le groupe aéronaval de l’USS Abraham Lincoln déjà déployé dans la région, dans un contexte de tensions persistantes avec Téhéran.