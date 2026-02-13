Sénégal : le classement 2023 des régions les plus performantes sur les ODD

Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision « Sénégal 2050 », les quatorze régions du pays ont été regroupées en huit pôles territoriaux. Ce regroupement marque une étape décisive vers un développement territorial harmonisé.
Conçus comme de véritables leviers de compétitivité et de durabilité, ces pôles visent à renforcer la gouvernance territoriale et à transformer structurellement l'économie nationale. Ils se répartissent entre le pôle Dakar, le pôle Thiès, le pôle Centre (regroupant Fatick, Kaolack et Kaffrine) et le pôle Sud (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou). S'y ajoutent les pôles de Diourbel-Louga, du Sud-Est (Kédougou et Tambacounda), du Nord (Saint-Louis) et enfin du Nord-Est (Matam).
Selon l’analyse comparative du rapport sur les ODD des performances globales réalisée en 2023, les pôles-territoires ayant enregistré les meilleurs résultats dans l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (catégorie Leaders) sont Thiès (61,7 %) et Dakar (60,9 %). Les pôles affichant des scores intermédiaires, compris entre 50 % et 60 %, sont ceux du Nord, du Sud, du Centre et de Diourbel-Louga. À l’inverse, les performances les plus faibles sont observées au niveau des pôles Nord-Est et Sud-Est. Classés dans la catégorie Aspirants, ces derniers affichent des scores inférieurs à 50 %.
À l’échelle régionale, les performances les plus remarquables pour l'année 2023 sont portées par Ziguinchor (69,9 %), suivie de Thiès (61,7 %) et Dakar (60,9 %). Avec des scores supérieurs à 60 %, ces régions Leaders disposent des meilleures chances d’atteindre les cibles des ODD à l’horizon 2030. Le groupe présentant des scores intermédiaires, situés entre 50 % et 60 %, se compose des régions de Fatick, Saint-Louis, Diourbel, Louga, Kaolack et Sédhiou.
En revanche, les résultats les plus bas sont notés dans les régions de Kaffrine, Matam, Kolda, Kédougou et Tambacounda. Ces régions Aspirantes, dont les scores restent inférieurs à 50 %, pourraient rencontrer des difficultés majeures pour atteindre les objectifs d'ici 2030 si des mesures d'urgence ne sont pas adoptées.
