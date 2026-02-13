Objectifs de Développement Durable : le Sénégal affiche un taux d’atteinte de 53,0 % en 2023 (ANSD)

Le bilan de l’année 2023 révèle un niveau de performance intermédiaire pour le Sénégal dans sa marche vers l'Agenda 2030. Avec un score moyen national de 0,53, le pays affiche une progression contrastée selon les domaines d'intervention.
L'analyse détaillée des indicateurs montre que certains objectifs tirent la moyenne nationale vers le haut. Les performances les plus notables sont enregistrées dans la lutte pour la réduction des inégalités (ODD 10), qui caracole en tête avec un score de 82,7 %. Ce résultat est suivi de près par la préservation de la vie terrestre (ODD 15) à 77,6 % et les partenariats pour la réalisation des objectifs (ODD 17) à 75,7 %. Le secteur de la santé et du bien-être (ODD 3) complète ce groupe de tête avec un taux de réalisation de 67,2 %.
Toutefois, ce tableau global cache des zones de fragilité qui nécessitent une attention accrue des décideurs. Le rapport souligne que des efforts significatifs restent indispensables pour relever les défis persistants, notamment dans les domaines de la vie aquatique (ODD 14) ainsi que de la paix, de la justice et de l'efficacité des institutions (ODD 16).
Ces disparités entre les différents objectifs soulignent la nécessité de rééquilibrer les investissements publics afin d'assurer un développement durable qui ne laisse aucun secteur de côté d'ici l'échéance de 2030.
L'analyse détaillée des indicateurs montre que certains objectifs tirent la moyenne nationale vers le haut. Les performances les plus notables sont enregistrées dans la lutte pour la réduction des inégalités (ODD 10), qui caracole en tête avec un score de 82,7 %. Ce résultat est suivi de près par la préservation de la vie terrestre (ODD 15) à 77,6 % et les partenariats pour la réalisation des objectifs (ODD 17) à 75,7 %. Le secteur de la santé et du bien-être (ODD 3) complète ce groupe de tête avec un taux de réalisation de 67,2 %.
Toutefois, ce tableau global cache des zones de fragilité qui nécessitent une attention accrue des décideurs. Le rapport souligne que des efforts significatifs restent indispensables pour relever les défis persistants, notamment dans les domaines de la vie aquatique (ODD 14) ainsi que de la paix, de la justice et de l'efficacité des institutions (ODD 16).
Ces disparités entre les différents objectifs soulignent la nécessité de rééquilibrer les investissements publics afin d'assurer un développement durable qui ne laisse aucun secteur de côté d'ici l'échéance de 2030.
Autres articles
-
Malnutrition infantile : le Sénégal face au défi persistant du retard de croissance
-
Lutte contre la pauvreté au Sénégal : une baisse réelle mais freinée par des fragilités structurelles
-
Sénégal : le classement 2023 des régions les plus performantes sur les ODD
-
Développement local : le Sénégal se dote d’un indice pour territorialiser le suivi des ODD
-
Le Collectif Le Peuple Askanwi annonce l’autorisation de sa manifestation du 14 février