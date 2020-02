Présidentielle au Togo: Agbéyomé Kodjo conteste toujours les résultats

Assis à côté de son candidat Gabriel Agbéyomé Kodjo, Mgr Philippe Kpodzro déclare qu’il est décidé à ne plus laisser voler la victoire du peuple. Le prélat qualifie les résultats provisoires de la Céni de « farce » et de « comédie », et lance un appel à la population : « Faisons une grande manifestation. N’ayez pas peur des fusils, réveillons-nous et manifestons notre volonté de changer. »



L’ancien archevêque de Lomé appelle les populations à descendre dans la rue vendredi pour une grande manifestation.



Recours devant la Cour constitutionnelle



La période électorale est derrière nous, le vote est intervenu le 22 février, les résultats provisoires ont été proclamés par la Céni et donc nous sommes dans une période ordinaire, indique Gilbert Bawara, ministre de la Fonction publique : « Toutes manifestations sur les places publiques doivent scrupuleusement s’inscrire dans le régime des manifestations pacifiques publiques. Et nul n’est censé ignorer la loi. Aussi bien monsieur Agbéyomé Kodjo que l’archevêque émérite connaissent le régime des manifestations publiques. »



Gabriel Agbéyomé Kodjo et son équipe ont annoncé qu’ils allaient déposer leur recours à la Cour constitutionnelle ce mardi soir. Une démarche, précise une source proche de l’équipe, pour le principe et pour l’histoire.