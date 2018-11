Présidentielle de 2019 : Le khalife général des Tidianes proclame sa neutralité «je suis apolitique»

Le khalife général des Tidiane Serigne Mbaye Sy Mansour qui a présidé cet après-midi du lundi, la cérémonie officielle du Gamou Tivaoune, a saisi cette occasion pour proclamer haut et fort sa neutralité pour la présidentielle de 2019.



Pour lui c’est la paix et la stabilité du pays qui l’intéressent surtout en cette période préélectorale, où l’opposition et le pouvoir se crêpent le chignon.



« Je suis apolitique. Que ce soit clair. Revoyez vos discours vous, les politiciens. Car le Sénégal est un pays de paix et restera un pays de paix», déclare-t-il devant le ministre de l’intérieur Aly Nguoulle Ndiaye, venu représenter le Chef de l’Etat Macky Sall



Toutefois, Serigne Mbaye Sy Mansour a précisé dans son discours qu’il est citoyen comme tout le monde avant de tancer les journalistes. " j'ai le droit de donner librement mon avis sur la situation du pays et que personne vienne ici pour déformer mes propos. Pas de montage les journalistes ce que j’ai dit est clair. Quand les politiciens se chamaillent, que cela ne se répercute pas sur les populations. Que chacun choisisse son candidat selon ses gouts. Ainsi la paix règnera dans ce pays. »