Présidentielle en Côte d’Ivoire: le chef de l’État sortant Alassane Ouattara annonce sa candidature

Alassane Ouattara briguera un nouveau mandat présidentiel en Côte d'Ivoire le 25 octobre prochain.



Il l’a annoncé ce mardi dans une allocution diffusée sur les réseaux sociaux. « Notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédents dont la gestion exige de l'expérience », a affirmé le chef de l’État de 83 ans.



Ce dernier estime avoir la « santé » pour un nouveau mandat de « transmission générationnelle », selon ses mots.



Alassane Ouattara promet des élections apaisées, démocratiques et transparentes, alors que l'opposition dénonce le processus électoral, notamment en raison du rejet de plusieurs candidatures, dont celles de Tidjane Thiam et de l’ancien président Laurent Gbagbo.



Alassane Ouattara avait été désigné candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) lors du congrès du RHDP le 21 juin dernier.