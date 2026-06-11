Marché des Titres Publics : Le Sénégal enregistre un encours de 5 060 milliards de F CFA au 31 mai 2026

Au 31 mai 2026, la situation du Sénégal sur le Marché des Titres Publics (MTP) met en lumière le niveau de sa dette sous forme de titres financiers. Le pays enregistre un total de 156 titres actuellement actifs (dits « en vie »), pour une somme globale restant à rembourser (encours total) de 5 060,12 milliards de F CFA, selon le Reportings mensuels du Marché des Titres Publics – mai 2026.



L'analyse simplifiée de cette dette montre que l'État sénégalais utilise deux grands types d'outils financiers pour se financer. Notamment, « Les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) », qui correspondent à des emprunts à moyen et long termes. Elles constituent la part la plus importante de la dette sur ce marché, avec un montant total de 3 876,76 milliards de F CFA. Ces emprunts s'étendent sur des durées allant de 3 à 15 ans lors de leur émission. Les remboursements les plus proches se comptent en jours, comme pour la ligne de 34,40 milliards de F CFA arrivant à terme le 7 juin 2026. À l'inverse, les dettes les plus lointaines n'arriveront à échéance qu'en 2036 et 2037. Les taux d'intérêt que le Sénégal paie aux investisseurs pour ces obligations varient entre 5,25 % et 6,75 % par an.







« Les Bons Assimilables du Trésor (BAT) », qui représentent des emprunts à court terme. Le montant global de ces bons s'élève à 1 183,36 milliards de F CFA. Ce sont principalement des dettes à rembourser sur une durée d'un an, complétées par une seule ligne de 6 mois d'une valeur de 77 milliards de F CFA arrivant à échéance le 9 août 2026. Parmi les plus gros remboursements attendus à court terme, l'État devra verser 171,47 milliards de F CFA le 28 février 2027 et 113,32 milliards de F CFA le 31 janvier 2027.

