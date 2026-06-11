CDP / Premier trimestre 2026 : 317 dossiers traités, 283 récépissés délivrés et 9 plaintes enregistrées

La Commission de protection des Données Personnelles (CDP) a publié son premier avis trimestriel de l’année 2026, dressant un bilan exhaustif de ses activités de régulation, de contrôle et de contentieux. Au total, l’autorité administrative indépendante a traité 317 dossiers au cours de cette période, répartis entre 286 déclarations et 31 demandes d’autorisation. À l'issue de ses sessions plénières, la CDP a délivré 283 récépissés de déclaration et accordé 27 autorisations, tout en prononçant trois sursis à statuer, trois auditions, un signalement et un rejet de dossier.







L'analyse de l'activité cartographie les priorités de sécurisation et de contrôle au Sénégal. Le secteur de la vidéosurveillance concentre l’essentiel des récépissés délivrés, avec 200 documents accordés pour les établissements et 15 pour les particuliers. À l'inverse, l'unique rejet d'autorisation a visé un particulier qui souhaitait installer des caméras embarquées dans son véhicule, mais dont l'un des objectifs violait la légalité en filmant directement la voie publique. Pour leur part, les 27 autorisations accordées concernent principalement des dispositifs de contrôle d'accès ou de pointage biométrique pour cinq structures, des plateformes web et des applications mobiles.





En matière de contrôle et de sanctions, à la suite de signalements anonymes concernant l'installation non conforme de caméras au sein de l'agence Digicommunication International SARL, la CDP a diligenté une mission de contrôle inopinée le 12 mars 2026. La session plénière a ordonné la désinstallation totale de la caméra de la salle de réunion et la formalisation des droits du personnel.





Sur le terrain du contentieux, la commission a traité neuf plaintes et un signalement. Les dossiers mettent en lumière les dérives numériques actuelles, allant des arnaques et harcèlements via des applications de prêt en ligne aux chantages et menaces de divulgation de vidéos intimes. Pour des affaires d'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux, la CDP a directement saisi le groupe Meta pour signalement tout en transférant les éléments à la Division spéciale de cybersécurité (DSC).







Enfin, ce trimestre a été marqué par une offensive de communication axée sur la jeunesse et les mutations technologiques. Outre des interventions lors de la Journée mondiale de la protection des données le 28 janvier ou de la Journée internationale des droits de la femme, la CDP s'est déployée auprès des enfants et adolescents du mouvement CV-AV pour les sensibiliser au cyberharcèlement et à l'usurpation d'identité. Cette stratégie s'est traduite par une forte hausse de sa visibilité digitale, notamment sur Facebook avec près de 100 000 vues, portée par de nouvelles rubriques animées comme « Trucs et astuces avec Kenza ».

