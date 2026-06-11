Politique monétaire : La BCEAO maintient ses taux directeurs inchangés pour préserver la stabilité financière

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a décidé de maintenir inchangés ses principaux instruments de politique monétaire à l’issue de la deuxième session de son Comité de politique monétaire (CPM), tenue mercredi. « Le principal taux directeur reste fixé à 3,00 %. Le taux d’intérêt du guichet de prêt marginal est maintenu à 5 %, tandis que le coefficient des réserves obligatoires applicable aux banques de l’Union demeure à 3 %. »







Cette décision intervient après une analyse de l’évolution de la conjoncture économique internationale et régionale. Selon le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et leurs répercussions sur les marchés, notamment à travers la hausse des prix du pétrole, alimentent un climat d’incertitude. Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale, désormais estimée à 3,1 %, tandis que les perspectives d’inflation mondiale sont passées de 4,1 % à 4,4 %. Ces évolutions ont conduit plusieurs États de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à procéder à des ajustements des prix des carburants à la pompe.







Malgré ce contexte, la BCEAO indique que les fondamentaux économiques de l’Union demeurent solides. La croissance régionale est attendue à 6,1 % en 2026, tandis que l’inflation resterait maîtrisée avec une prévision de 1,6 % sur l’année. La position extérieure de l’Union est soutenue par les exportations d’or, d’hydrocarbures et de cacao, ainsi que par la mobilisation de financements extérieurs par les États membres.





Les réserves de change et la liquidité bancaire sont jugées satisfaisantes. Le Comité de politique monétaire a choisi de maintenir ses taux afin de préserver la stabilité monétaire et financière de l’espace UEMOA.

