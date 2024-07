Présidentielle en Mauritanie : la mission d’observation de l’UA dit avoir « pris note » de la proclamation des résultats provisoires

La mission d’observation électorale de l’Union africaine (UA) a déclaré, lundi, à Nouakchott, avoir « pris note » de la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle mauritanienne et a invité les candidats désireux de les contester à recourir aux voies légales.



La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a proclamé les résultats provisoires du scrutin lors d’une conférence de presse qui s’est tenue dans ses locaux, le même jour. Des résultats qui ouvrent la voie à une réélection de Mohamed Cheikh El Ghazouani, le chef de l’État sortant, s’ils venaient à être validés par le Conseil constitutionnel.



Candidat à sa propre succession, El Ghazouani vient en tête avec 56,12 % des suffrages valablement exprimés, selon les résultats provisoires de la CENI, devance largement le principal opposant, le militant anti-esclavagiste Biram Dah Abeid, qui s’est retrouvé avec 22,10 %.



La proclamation des résultats a été suivie d’échauffourées entre les forces de l’ordre et des partisans du principal candidat de l’opposition, dans certains endroits de la capitale.

Toutefois, l’opposant a déclaré qu’il contestait les résultats proclamés par la CENI. Il a invité ses compatriotes à faire de même, de manière pacifique.



Intervenant à une conférence de presse donnée à Nouakchott, Domitien Ndayizeye a demandé au gouvernement mauritanien de poursuivre les efforts visant à renforcer la confiance entre les candidats à l’élection présidentielle.



« Aux candidats, nous recommandons de faire preuve de retenue en toutes circonstances et à recourir aux voies légales en cas d’éventuelles contestations. Ils devraient en même temps promouvoir le dialogue et la recherche de consensus en vue du renforcement de la paix et de la sécurité du pays », a souligné le chef de la mission d’observation électorale de l’UA.