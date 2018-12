Présidentielle en RDC: heurts entre partisans de Ramazani et de Fayulu à Kindu

Des incidents ont éclaté le 9 décembre à l'aéroport de Kindu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), entre partisans des candidats Martin Fayulu et Ramazani Shadary, à deux semaines des élections prévues le 23 décembre prochain.



L'avion transportant le candidat Martin Fayulu est rentré se poser à Kisangani, plus au nord, alors que ses partisans se sont réfugiés dans les locaux de la Monusco, la mission de l'ONU dans le pays.



« La police et des jeunes drogués se réclamant du PPRD [Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, au pouvoir], sont entrés dans les installations de l'aéroport, a déclaré, blessé au bras, Koloso Sumaïli, de la coalition de Martin Fayulu, Lamuka. Ils ont cassé des chaises, ils ont lancé une bouteille qui a blessé mon garde du corps à la tête ».



Appel à des « élections apaisées »



Le camp de Martin Fayulu accuse le gouverneur intérimaire de la province du Maniema d'avoir commandité cette opération au motif que « le Maniema demeure le fief de Ramazani Shadary [le candidat du pouvoir]. L'opposition n'y a pas droit de cité ».