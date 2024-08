Présidentielle en Tunisie : la justice valide la candidature de Mondher Zenaidi, cinquième prétendant

En Tunisie, les coups de théâtre se multiplient à quelques semaines de la présidentielle du 6 octobre. Alors que l’ISIE - instance en charge d’organiser et superviser le scrutin n’avait validé que trois candidatures à la présidentielle tunisienne dont celle de Kaïs Saïed, le tribunal administratif ne l’entend pas de cette façon et a donné raison jeudi 29 août 2024 au candidat Mondher Zenaidi qui avait introduit un recours exactement comme elle l’a fait mardi avec Abdellatif Mekki, ancien d’Ennahdha.



La présidentielle tunisienne – dont la campagne débute officiellement le 14 septembre – est déjà pleine de rebondissements. Alors que les opposants et ONG de défense des droits de l’homme ont souvent décrit la justice tunisienne comme étant aux ordres du pouvoir, celle-ci a créé la surprise jeudi encore en autorisant Mondher Zenaidi à se présenter à l’élection présidentielle.



Mardi déjà, ce même tribunal administratif avait aussi permis à Abdelatif Mekki, ancien cadre d’Ennahdha qui a depuis pris ses distances avec le parti islamiste, de se présenter. Un camouflet pour l’ISIE qui avait invalidé 14 candidatures sur 17 au préalable.



Exilé en France d’où il s’adresse à ses compatriotes et ayant servi sous la dictature de Ben Ali , Mondher Zenaidi – ingénieur et plusieurs fois ministre – poste des adresses vidéos sur la toile dans lesquelles – du haut de ses 73 ans – il appelle à l’apaisement et à la réconciliation les Tunisiens. Un discours qui tranche avec celui de Kaïs Saïed qui multiplie les harangues et les discours dans lesquels il évoque les complots intérieurs et extérieurs présumés qui menaceraient la Tunisie.



Depuis Paris, Mondher Zenaidi va devoir patienter un peu avant de se lancer à l’assaut de Carthage. L’ISIE doit divulguer la semaine prochaine la liste définitive des candidats à la présidentielle. Reste à savoir si elle se pliera aux décisions de justice ou décidera de passer outre.