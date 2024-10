Présidentielle en Tunisie: un ex-député admirateur de Lula, un homme d’affaires en prison et un «hyperprésident» en lice

« On lui montre des vidéos de Jean-Luc Mélenchon et de Lula pour qu’il s’en inspire », glisse avec une voix à peine audible un proche de Zouhaïr Maghzaoui qui scanne du regard chaque personne qui entre dans le café tunisois où il reçoit les journalistes au compte-goutte. Persuadé d’être surveillé et de risquer la prison au moindre faux pas, ce conseiller accepte pourtant de livrer quelques informations sur les coulisses de la campagne de son candidat.



Du président Luiz Inacio Lula Da Silva érigé en modèle, Zouhaïr Maghzaoui cultive, en tout cas, la bonhomie. Rondelet, affable, souriant, toujours un bon mot à distribuer aux citoyens qu’il rencontre au gré de ses déplacements de terrain, cet ancien professeur de mathématiques de 59 ans joue à la fois sur la proximité et la hauteur. Costume en toute circonstances, lunettes vissées et voix posée, il débat avec le calme du « bon père de famille », image que son équipe de campagne a à cœur de lui forger. Alors que le président tunisien Kaïs Saïed se montre de plus en plus impulsif et vindicatif dans ses discours, Zouhaïr Maghzaoui sait que ce tempérament risque de lasser une population déjà mise à rude épreuve par un quotidien éprouvant. Il mise donc sur l’apaisement que Kaïs Saïed ne semble plus en mesure d’apporter au pays.



Son principal rival, il le connaît bien. Longtemps soutien indéfectible de Kaïs Saïed, Zouhaïr Maghzaoui, ancien député et secrétaire général d’un parti se revendiquant « nationaliste arabe », a applaudi chaudement le coup d’éclat du Maître de Carthage qui, à l’été 2021, s’arroge les pleins pouvoirs. Son opposition qui confine à l’animosité pour le parti islamiste Ennahdha, qui a dominé la vie politique tunisienne post-révolutionnaire et contre lequel le président tunisien semblait une digue, a poussé Zouhaïr Maghzaoui à se tenir longtemps aux côtés du chef de l’État tunisien au point de lui servir de conseiller officieux. Un des rares à avoir ses entrées à Carthage, Zouhaïr Maghzaoui aurait fini par se lasser. C’est du moins le narratif de son équipe de campagne.



Reçu mais bien peu entendu, échaudé par l’exercice solitaire du pouvoir grandissant du président tunisien, Zouhaïr Maghzaoui capitalise aujourd’hui sur les déçus de Kaïs Saïed. Et tant pis si une partie de l’élite le présente comme un faire-valoir douteux qui aurait retourné sa veste au dernier moment. Sillonnant avec assiduité les régions les plus déshéritées du pays, mettant en avant son accent du sud tunisien, Zouhaïr Maghzaoui joue la connivence avec les Tunisiens les plus fragilisés par la crise économique. Entouré d’une équipe rompue aux usages numériques, celui qui se rêve en Lula tunisien inonde la toile de vidéos de lui au contact des plus précaires.



Loin des caméras, il consulte et tente aussi de rassurer hommes d’affaires et diplomates que son étiquette de « nationaliste arabe » doublée d’admirateur revendiqué de Fidel Castro et Che Guevara peut contribuer à inquiéter. Celui qui entend aller chercher l’argent où il se trouve et rompre avec la stigmatisation des plus riches qui prévaut dans les discours de Kaïs Saïed multiplie les piques envers ce dernier. Demandant instamment à ce qu’un débat entre candidats puisse avoir lieu, promettant de dévoiler sa déclaration de patrimoine et son dossier médical, Zouhaïr Maghzaoui entend mettre en relief le manque de transparence d’un Kaïs Saïed peu enclin à rendre des comptes.