Présidentielle française: le duel annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen aura bien lieu

C'était le duel annoncé et c'est bien le duel qui aura lieu : Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, comme en 2017. L'affiche reste donc la même, mais les protagonistes ont beaucoup changé et n'abordent pas la campagne du second tour de la même manière.



Repartir sur le terrain

Emmanuel Macron repart sur le terrain dès ce matin dans le bassin minier, dans les Hauts-de-France où son adversaire le devance, lui qui, en 2017, avait pris son temps avant de redémarrer. Objectif : enchaîner les déplacements et passer à la vitesse supérieure après une entrée en campagne en demi-teinte. Les leçons de la précédente présidentielle ont été tirées.



Du côté de Marine Le Pen aussi, la candidate a déjà planifié deux meetings, mais surtout de faire une pause pour préparer le débat de l'entre-deux-tours et ne pas rééditer une piètre performance comme celle de 2017 qui l'avait disqualifiée. Et chacun des deux candidats va aller à la pêche aux voix des perdants du premier tour.