Présidentielle sénégalaise: l'Union européenne envoie 28 des 100 observateurs attendus

Dans le cadre du bon déroulement de l'élection présidentielle d 24 févier 2019, la Mission d'observation électorale de l'Union européenne déploie un premier groupe de 28 agents au Sénégal, comme chaque élection pour veiller notamment à la transparence du scrutin.



Au total, ils seront 100 observateurs issus de 21 Etats membres de l'UE ainsi que de la Norvège, de la Suisse et du Canada. Ils ont d'abord suivi une formation de deux jours sur les aspects politiques, électoraux et de sécurité de l'élection présidentielle avant d'être déployés dans les 14 régions du Sénégal.



Ces 28 observateurs dit de longues durée ont pour entres autres missions le suivi de la phase pré-électorale et de la campagne électorale, de la distribution des cartes d'électeurs et des préparatifs du déroulement du scrutin. Une semaine avant le vote, ils seront renforcés par 56 autres dits de courtes durée.