Présidentielle sénégalaise: la coalition de Khalifa Sall "fera son choix sur la base d'un accord de partenariat"

L'ex-maire de Dakar n'a pas encore dit oui à un candidat de l'opposition. En conférence de presse cet après midi, les membres de la Coalition Taxawu Sénégal ak Khalifa Ababacar Sall, ont soutenu que leur choix "se fera sur la base d'un accord de partenariat impliquant essentiellement un programme de réforme de la gouvernance portant sur l'indépendance de la justice".



Les "Khalifistes" ne se limitent pas là. Dans ce partenariat, ils souhaitent également "une séparation équilibrée des pouvoir, la réaffirmation du principe de la libre administration des collectivités territoriales, la correction des injures ainsi que les conditions d'une gouvernance transparente et inclusive".



La décision de soutenir un candidat, selon les membres sera prise en relation avec leur leader Khalifa Sall, emprisonné et qui; pour des "raisons injustes", ne peut ne peut recevoir que les lundis. Ce choix se fera par tous les partis et organisations au niveau de la Coalition.



En ce moment, la Coalition, selon les instructions de son leader est en train de prendre toutes les initiatives utiles et les contacts avec tous les acteurs politiques, ce, pour "créer une dynamique de victoire et donner au Sénégal toutes les chances de réussir une 3e alternance", disent-ils.