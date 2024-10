Présumé scandale à l’Onas : les détails de l'audition de Thierno Alassane Sall à la Section de recherches

L'audition de Thierno Alassane Sall à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane jeudi dernier révèle ses secrets. Le leader de la République des valeurs (Rv) avait déposé une plainte devant le procureur de la République, dans l'affaire du présumé scandale à l'Office national de l'assainissement au Sénégal (Onas), sur fond d'accusations entre l'ancien Directeur général de l'Onas, Cheikh Dieng, et son ministre de tutelle, Cheikh Tidiane Dièye. Un feuilleton qui a abouti au limogeage de Cheikh Dieng.



Mais cette décision, alors prise par le chef de l'Etat, n'a fait que rajouter à la suspicion. Face aux pandores, Thierno Alassane Sall est revenu sur les motifs de la plainte dans une affaire, où a-t-il rappelé, «le ministre de l'Assainissement a outrepassé ses prérogatives en s'immisçant dans une affaire de marché».



Ce qu'il qualifie de «faute grave et d'intrusion suspecte». Mieux, l'ancien ministre du Pétrole sous le régime de Macky Sall a insisté sur le fait qu'il n'appartient pas au ministre de casser des marchés et de faire revenir des entreprises, Delta et Vicas, qui ont toujours bénéficié de monopole. Deux entreprises qui, à son avis, «ont une part de responsabilité dans tout ce qu'on dénonce aujourd'hui dans la gestion des inondations».



Dans ses explications devant les enquêteurs, Thierno Alassane Sall s'est interrogé sur «l'intérêt du ministre Cheikh Tidiane Dièye à violer la loi, d'autant plus qu'il n'a ni autorité mi intérêt à agir dans un marché qui relève de l'Onas».



D'après des informations de L'Observateur, le chef de file de la République des valeurs a révélé aux enquêteurs, relativement aux accusations de surfacturations évoquées par le ministre sur le marché en question, que le constat devait être fait par voie d'huissier. D'ailleurs, le privilège accordé depuis toujours à Delta et Vicas dans les marchés de l'Onas est, aux yeux de Thierno Alassane Sall, flagrant.



Il a rappelé qu'en 2019, la société Delgas avait introduit un recours contre des lots alors attribués au groupement Delta-Vicas. Du Comité de règlement des différends (Crd) à la Cour suprême, il a été ordonné la reprise de la procédure d'attribution des lots qui n'étaient pas conformes à la règlementation, relate le quotidien du Groupe Futurs Médias.



Mais, s'étonne Thierno Alassane Sall, ces décisions n'ont jamais été respectées par l'Onas, préférant continuer à travailler avec les deux entreprise, Delta et Vicas. Une «baraka» jugée suspecte. L'enquête livrera ses secrets.