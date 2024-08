Présumé vente aux enchères de véhicules de la Douane : la Direction générale dément

A la suite aux avis de vente aux enchères de véhicules attribués à la Douane et publiés d'une manière récurrente sur les réseaux sociaux, la Direction générale des Douanes informe le public que lesdits avis sont « faux et n'émanent pas de ses services ».



D’après la cellule de communication et des Relations publiques de la DGDC, sont des « faussaires qui sont derrière ces publications aux fins d'arnaquer d'honnêtes citoyens du pays », il annonce ainsi une procédure en cours avec les services compétents en matière de cybercriminalité pour démasquer ces malfrats et les traduire devant la justice.



Par ailleurs, la DGD tient à préciser dans le communiqué, « qu'une vente aux enchères publiques en douane ne se fait jamais par WhatsApp ou en ligne ou par n'importe quel autre moyen de paiement électronique. Il n'y a ni intermédiaire, ni courtier, ni inscription préalable et surtout aucun rond à donner ou envoyer à qui que ce soit. Il n'y pas de plateforme pour les ventes aux enchères. Les avis sont diffusés via les radios, la presse écrite et affichés devant les locaux de la structure qui organise (Bureau, Subdivision...) ou à l'entrée du siège de la DGD ».



« Pour participer à une vente aux enchères », explique la DGD, « il suffit d'une présence physique le jour de la vente au lieu indiqué et l'offre la plus avantageuse sera retenue pour l'acquisition du matériel. Le paiement se fait après validation de l'offre. Dès que vous voyez un avis sur une page Facebook ou WhatsApp ou un quelconque média social, sachez que c'est une arnaque et veuillez vérifier tout au moins l'information. Pour savoir que c'est une arnaque, c'est simple. Demandez à visiter le dépôt pour voir la marchandise (véhicules si ce sont des véhicules qui sont dans l'avis) car c'est permis par les textes qui encadrent la vente. Et pour visiter, il n'y a aucun franc à payer ni par transfert ni sur place. Si vous voyez la signature du DG, des Douanes sur une vente sachez que c'est un faux document ».



Faisant savoir que le DG des Douanes ne signe jamais une vente aux enchères. « C'est du ressort des autres démembrements de l'Administration des Douanes. Informez-vous et renseignez-vous auprès des unités ou services des Douanes. Prenez 30 secondes de votre temps pour vous informer et éviter ainsi de vous faire arnaquer », précise le document.