Présumée escroquerie foncière : Amara Traoré, en garde à vue, consigne 30 millions de FCFA pour recouvrer sa liberté

L'ancien sélectionneur des Lions du Sénégal, Amara Traoré, a été placé en garde à vue, mardi 7 juillet 2026, à la Section de recherches de Saint-Louis (nord,) dans le cadre d'une affaire présumée d'abus de confiance portant sur une somme de 40 millions de FCFA. Il a recouvré la liberté 24 heures après. Mais selon le quotidien Libération, il a dû verser la rondelette somme de 30 millions de Fcfa au plaignant Souleymane Diawara, ancien footballeur international.



Pour rappel, cette affaire fait suite à une plainte déposée par Souleymane Diawara, qui accuse Amara Traoré d'avoir détourné une somme de 40 millions FCFA destinée à l'acquisition d'un terrain.



Dans sa plainte, Souleymane Diawara aurait affirmé avoir confié cette somme à Amara Traoré pour l'achat d'un terrain. Toutefois, plusieurs années après la transaction, aucun terrain n'aurait été acquis et l'argent ne lui aurait pas été restitué.



Face aux enquêteurs, Amara Traoré aurait soutenu avoir remis les 40 millions de FCFA à son frère aujourd'hui décédé.