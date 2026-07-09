Électrification rurale : le MCA-Sénégal II franchit la barre des 60 % de réalisations avec 229 villages connectés

Le Projet Accès du Senegal Power Compact poursuit sa progression à un rythme soutenu. À l’occasion de la deuxième réunion de suivi de ses activités pour l’année 2026, organisée du 29 juin au 3 juillet à Kaolack, le Millennium Challenge Account-Sénégal II (MCA-Sénégal II) a fait état d’une avancée significative de son programme d’électrification rurale, avec 229 villages désormais alimentés en électricité, représentant 64 % des mises en service prévues.



Avant d'entamer les travaux de concertation, les participants ont effectué une mission de terrain afin de confronter les données techniques à la réalité des chantiers. La délégation a inspecté la base du lot en cours de démobilisation, parcouru plusieurs tronçons de lignes électriques et visité trois villages électrifiés autour de Passy, dans la région de Fatick, dont Keur Oumar, localité symbolique où le projet avait été officiellement lancé en juillet 2024.



Cette tournée a permis de constater de visu l’état d’avancement du déploiement des réseaux moyenne et basse tension. Les équipes ont également examiné les nouveaux équipements de protection et de coupure installés pour renforcer la fiabilité du réseau, tout en contrôlant la conformité stricte des ouvrages réalisés aux normes techniques en vigueur.



Au-delà des simples infrastructures, la mission s’est fortement intéressée aux premiers impacts de l’électrification sur le quotidien des communautés. Les échanges directs avec les habitants des villages visités ont permis de recueillir leurs précieuses observations, de répondre aux interrogations liées aux nouveaux usages de l’énergie et d’apprécier les premiers changements positifs induits par l’arrivée de cette infrastructure essentielle.



Les séances de travail organisées à Kaolack ont ensuite permis de passer en revue l’ensemble des composantes du projet. Les parties prenantes ont partagé les avancées enregistrées, identifié les contraintes logistiques ou techniques à lever et arrêté les actions prioritaires à mener avant la prochaine revue bimensuelle afin de maintenir la cadence de mise en œuvre.



À travers le Projet Accès, le MCA-Sénégal II réaffirme son ambition d’étendre durablement l’accès à une électricité fiable dans les campagnes sénégalaises, tout en modernisant le réseau de distribution et en améliorant concrètement les conditions de vie des populations bénéficiaires.