Migration irrégulière : 61 candidats secourus après l’abandon de leur pirogue

La Gendarmerie nationale a intercepté 61 candidats à la migration irrégulière au large des côtes sénégalaises, à la suite d'une opération menée le 6 juillet 2026 par la brigade territoriale de Thiaroye, en coordination avec la Section chargée de la protection de l'environnement.



Selon la Gendarmerie, l'embarcation avait quitté les côtes gambiennes dans la nuit du 4 au 5 juillet, aux environs de 4 heures, avec pour destination l'Europe.



Au cours de la traversée, les membres de l'équipage ont abandonné la pirogue, emportant avec eux tout le matériel de navigation et laissant les migrants à la dérive.



Alertée, l'équipe marine de la Section Environnement est parvenue à intercepter l'embarcation avant de la ramener sur les côtes sénégalaises. Les passagers ont ensuite été remis à la brigade territoriale de Thiaroye pour les besoins de la procédure.



Le groupe secouru est composé de 61 candidats à la migration irrégulière, dont 34 Sénégalais, 22 Gambiens, quatre Maliens et un Guinéen. Parmi eux figurent 12 femmes ainsi qu'un enfant âgé de deux ans, précise la Gendarmerie nationale.