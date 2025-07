Soudan : près de 300 personnes tuées par les paramilitaires des FSR

Des militants soudanais ont déclaré que les forces paramilitaires de soutien rapide (FSR) avaient tué près de 300 personnes pendant des attaques lancées samedi dans l'Etat du Kordofan du Nord.



Cette région est l’une des principales lignes de front de la guerre civile qui a éclaté en avril 2023 entre les FSR et l’armée soudanaise.



L’armée a pris le contrôle du centre et de l'est du pays, tandis que les FSR s'efforcent de consolider leur contrôle sur les régions occidentales, y compris le Kordofan du Nord.



Selon le groupe de défense des droits de l'homme Emergency Lawyers, les FSR ont attaqué plusieurs villages samedi autour de la ville de Bara, que les paramilitaires contrôlent.



Dans un village, Shag Alnom, plus de 200 personnes ont été tuées par incendie ou par balle. Des raids de pillage dans les autres villages ont tué 38 civils, tandis que des dizaines d'autres étaient portés disparus.



Le lendemain, la RSF a attaqué le village de Hilat Hamid, tuant 46 personnes, dont des femmes enceintes et des enfants. Plus de 3 400 personnes ont été contraintes de fuir, selon les Nations unies.