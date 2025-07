Ousmane Sonko fixe le cap et annonce sept directives clés pour l'Agenda "Sénégal 2050"

Le Premier ministre Ousmane Sonko a plaidé hier, lundi, pour un changement radical de rythme et de méthode. ​Lors d'une réunion gouvernementale axée sur le pilotage de l'Agenda « Sénégal 2050 », il a présenté une feuille de route articulée autour de sept directives majeures, visant à accélérer l'action publique et à garantir l'efficacité de l'administration.



Premièrement, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'en finir avec les obstacles bureaucratiques qui freinent l'action publique. « Aucun obstacle bureaucratique ne doit freiner l'action publique. Les circuits doivent être fluides », a-t-il déclaré. Pour ce faire, le traitement des correspondances sera immédiatement amélioré et la gestion digitalisée du courrier sera déployée dans les trois prochains mois. Les « courriers sans suite qui bloquent les projets structurants, c'est terminé », a-t-il martelé.



Deuxièmement, Ousmane Sonko a exigé une accélération de tous les projets financiers et en cours. La Primature, en lien avec le « box » assurera un suivi rapproché pour garantir leur exécution effective".



Troisièmement, a poursuivi M.Sonko : "Les projets mûrs et inscrits dans la loi de finance rectificative doivent être lancés rapidement. Les démarches nécessaires devront être engagées dans un délai maximal de 30 jours, avec un suivi rigoureux assuré par la Primature".



Concernant les projets en attente qui occupe la quatrième place dans ces directives, M. Sonko a annoncé une "Task Force" qui sera mise en place sous l'autorité de la Primature. "Elle regroupement le box : l'Apix (Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux), le Fonsis ( Fonds souverain d'investissements stratégiques), le Dgppe (Direction de la Planification et des Politiques Économiques), l'Unapp (Unité nationale d'Appui aux Partenariats Public-Privé), la Cdc (Caisse des Dépôts et Consignations) et la direction générale de la coopération, son objectif sera de finaliser la restructuration de ces projets au plus vite (...)", a-t-il expliqué.



Cinquièmement, a-t-il ajouté : "La gouvernance des projets impliquant plusieurs ministères doit être renforcée. Pour les projets multisectoriels, comme ceux du numérique, qui nécessitent une gouvernance claire et partagée, la Primature abritera ces projets en attendant la mise en place d'un modèle stable", a fait savoir le Pm.



En sixième position, Ousmane Sonko a plaidé pour un suivi rigoureux des engagements Internationaux et Présidentiels : "Chaque ministère aura la responsabilité d'assurer un suivi rigoureux des engagements internationaux et présidentiels. Des rapports trimestriels sur l'état d'avancement de ces engagements vous seront exigés".



En fin, septièmement, il a appelé les ministères à fournir leur feuille de route avant la fin de ce mois de juillet. "Enfin, chaque ministère devra actualiser sa feuille de route avant la fin du mois de juillet. Ces feuilles de route devront impérativement être en cohérence avec les chantiers nationaux en cours, assurant ainsi une harmonisation des efforts gouvernementaux vers les objectifs de l'Agenda Sénégal 2050", a-t-il conclu.