Prévention des inondations à Diourbel : Le gouverneur Ibrahima Fall tacle l'ONAS pour la mauvaise qualité du curage des canaux

Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, a déploré ce lundi la mauvaise qualité des opérations de curage menées par l’entreprise prestataire de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS). Lors d’une visite de terrain destinée à évaluer les chantiers pré-hivernaux, le chef de l’exécutif régional a constaté d'importantes insuffisances sur le linéaire de dix kilomètres de canalisations censé protéger la commune des eaux pluviales.



Le constat sur les quatre axes pris en charge par l'ONAS a révélé des manquements jugés inacceptables par l'autorité régionale, notamment le non-ramassage des déblais et la présence persistante de sable au fond de plusieurs égouts. Face à cette situation, le gouverneur a tapé du poing sur la table en annonçant qu'aucune signature de procès-verbal de réception n'interviendrait sans une nouvelle inspection minutieuse des services techniques pour valider la conformité des travaux.



Pour optimiser le réseau d'évacuation de la ville, Ibrahima Fall a formellement invité la municipalité de Diourbel à s'impliquer activement en prenant en charge le curage des canaux secondaires non couverts par le programme de l'ONAS.



Le tableau est en revanche plus reluisant du côté de l’Agence de développement municipal (ADM). Le gouverneur s’est félicité du bon niveau d’avancement des chantiers de drainage visant à sécuriser le marché central Ndoumbé Diop, se disant confiant quant à leur livraison avant l'installation définitive de l'hivernage.



L'autorité a toutefois exigé de l'entreprise prestataire qu'elle intègre immédiatement dans ses plans deux points bas critiques de la rue Cheikh Mbacké, un secteur du quartier « Diopène Taye » historiquement vulnérable aux inondations. Enfin, le gouverneur a rappelé l'urgence de libérer les abords du bassin de rétention du marché, actuellement occupés par des artisans, afin de permettre la finalisation de son aménagement.