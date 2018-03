Prévision météo : une forte chaleur prévue ces 46 heures avec des pics de 44°C

Les thermomètres vont grimper vertigineusement au Sénégal ces prochaines 46 heures. C’est ce qui découle d’un bulletin des prévisions parcouru par APS. La chaleur va se faire sentir plus particulièrement à l’intérieur du Sénégal avec des températures allant jusqu’à 44°C.



Cependant, une relative fraîcheur sera de mise à la tombée de la nuit.



La note émanant de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) prévoit en outre que le ciel sera dégagé dans pratiquement tout le pays, hormis la zone nord où elle sera réduite à cause « des particules de poussière en fin d’échéance».