Prévisions de l’Anacim : « Pas de pluies en vue pour Dakar dans les jours à venir »

L’Anacim annonce une bonne nouvelle pour les Dakarois. Après ces fortes pluies enregistrées depuis mardi, les prévisions de l’Anacim, indique que sur le Centre et l’Est, surtout Dakar, un temps stable pourra être noté à partir de cette nuit du jeudi allant même jusqu’au dimanche. Donc pas de pluies en vue pour Dakar dans les jours à venir.



Comme annoncé en début de semaine par l’Anacim, les jours passés ont été très pluviaux sur le pays notamment le mardi et le mercredi et même cette matinée du jeudi, les précipitations ont été enregistrées sur l’ensemble du territoire. « Cette instabilité » selon l’Anacim, « a engendré des nuages converti et favorisé de pluies et d’orages et ces nuages ont par la suite engendré ces précipitations quand même assez conséquentes ».



Ainsi, « des valeurs importantes de pluies ont été retenues dans le Sud Est et même dans le Centre particulièrement à Dakar ou au courant de la nuit ou au plutôt de la journée du mercredi allant à la journée du jeudi, des quantités dépassant 100 mm ont été enregistrées au niveau de la zone de Diamniadio mais également à Rufisque nous avons enregistré un total de 129 mm. Pour dire que les quantités des pluies enregistrées sur la zone dakaroise sont quand même élevées », explique l’Anacim qui souligne que ça été la même chose au niveau des localités Sud-Ouest principalement au niveau de la Casamance mais également dans le nord et dans l’Est des quantités dépassant 150mm ont été enregistrées entre mercredi et jeudi matin.



Toutefois, l’Anacim annonce que la stabilité gagnera progressivement le pays. « Déjà dans la journée nous aurons un temps qui va peu à peu devenir stable commençant dans les localités Nord et Nord Est, gagner le Centre, puis l’Ouest du pays. Dès la soirée allant à la nuit, un temps stable sera noté sur le Centre mais aussi le Nord et l’Est. Et la stabilité devrait persister jusqu’au samedi disons dimanche avec des activités pluvieuses en vue, mais les intensités vont diminuer dans les localités du Sud où, il faut s’attendre qu’il y ait par moments des pluies au niveau de la zone Casamançaise mais aussi également aux alentours de Kédougou.



Sur le reste à savoir, « le Centre et l’Est, surtout Dakar, signale l’Anacim, il faut s’attendre qu’un temps stable puisse être noté à partir de cette nuit du jeudi allant même jusqu’au dimanche. Donc pas de pluies en vue pour Dakar dans les jours à venir », a indiqué Tidiane Camara ingénieur prévisionniste à l'ANACIM.

Quelques quantités pluvieuses de ce 26 septembre enregistrées dans certaines localités du pays.

Dakar-yoff 40,5mm

Mbao KM19 95,0mm

Bel-air 44,3mm

Dalifort 24,8mm

Bambilor 60,0mm

Diamniadio 105,0mm

Guediawaye 41,7mm

Gorée 40,0mm

Rufisque 129 mm